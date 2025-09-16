一番くじ hololive DEV_IS ReGLOSS】 11月13日 発売予定 価格：1回790円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ hololive DEV_IS ReGLOSS」を11月13日に発売する。価格は1回790円。 本製品は、カバーが運営するVTuberタレントグループ「ホロライブプロダクション」より、「ReGLOSS」に所属する「火威青さん」「音乃瀬奏さん」「一条莉々華さん」「