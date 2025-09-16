介護現場におけるバリデーションとは バリデーションの目的とは？ バリデーションは、認知症の高齢者とコミュニケーションを取る際に用いられる手法の一つです。その目的は「相手の感じている世界を否定せず寄り添い、共感すること」にあります。 認知症の方の発言や行動には多くの場合、理由や本当の思いが隠されており、丁寧な会話を通じてその理由を探り当てることが重要です。 例えば、自宅にいる