前回の記事では、吉原遊廓の全体像をご紹介しましたが、『べらぼう』に登場した吉原遊廓はどんな構造だったのか？見取り図や浮世絵で内部を歩く今回は吉原に並ぶ妓楼（ぎろう）の中から、一つの女郎屋に焦点を当て、その内部を覗いてみましょう。葛飾北斎「吉原遊廓の景」ボストン美術館蔵入口妓夫台入り口の脇に妓夫台（ぎゆうだい）という台がありました。その台には牛太郎（ぎゅうたろう）と呼ばれる客引き係の男性が乗って、通