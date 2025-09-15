4Ç¯Áí³Û7200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó106²¯2800Ëü±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢º£µ¨¤«¤é¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥¿¥Êー¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤À¤¬¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ëµß±ç¼ºÇÔ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¤â±äÄ¹10²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝÃÆ¤òÈïÃÆ¤·¡¢¡ÖÊÊ¤ò¸«È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Æ°ÍÉ¤ò±£¤»¤Ê¤¤º¸ÏÓ¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤ÆºÇÂç¤Î·üÇ°ºàÎÁ¡×¤È¼ê¸·¤·¤¤ÏÀÄ´¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£¡Öµå¼ï¤¬ÆÉ¤Þ