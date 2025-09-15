¡ÚMLB¡Û¡ÖÊÊ¤ò¸«ÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡×¥É·³¥¿¥Êー¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡¢µß±ç¼ºÇÔ¤Î¡È¸¶°ø¡É¤Ë¸ÀµÚ¤â¡Ä¡ÄÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Áー¥à¤¬µ¤¤Å¤¯¡×¤È°ì½³
4Ç¯Áí³Û7200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó106²¯2800Ëü±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢º£µ¨¤«¤é¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥¿¥Êー¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤À¤¬¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ëµß±ç¼ºÇÔ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¤â±äÄ¹10²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝÃÆ¤òÈïÃÆ¤·¡¢¡ÖÊÊ¤ò¸«È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Æ°ÍÉ¤ò±£¤»¤Ê¤¤º¸ÏÓ¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤ÆºÇÂç¤Î·üÇ°ºàÎÁ¡×¤È¼ê¸·¤·¤¤ÏÀÄ´¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Öµå¼ï¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î21¥»ー¥Ö¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î¾¡Íø¤ò3ÅÙÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤Éµß±ç¼ºÇÔ¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¥¹¥³¥Ã¥È¡£¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï2018Ç¯¤È21Ç¯¤Ëµö¤·¤¿6ËÜÎÝÂÇ¤¬¥·ー¥º¥ó¥ïー¥¹¥È¤Ç¡¢23Ç¯¤È24Ç¯¤ÎÈïÃÆ¿ô¤Ï¤ï¤º¤«3ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¤¹¤Ç¤Ë11ËÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÍÁ³¤Î°ìÈ¯ÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¤â±äÄ¹10²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝÃÆ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ìîµå¿ÍÀ¸¤ÇºÇ°¤Î1Ç¯¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Üー¥ë¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¡Ê¥Õ¥©ー¥à¤Ë¡ËÊÊ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«ÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢³Î¾Ú¤Ï»ý¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤òÍá¤Ó¤¿¥Üー¥ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾ー¥ó¤«¤é10¥»¥ó¥Á¤Û¤É¹â¤¤97¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó156.1¥¥í¡Ë¤ÎÂ®µå¡£¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤ÇÂª¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÁÈ¤ó¤À¥Ù¥ó¡¦¥íー¥È¥Ù¥Ã¥ÈÊá¼ê¤â¡Ö¤¢¤Îµå¤òÂÇ¤Æ¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËÃ¯¤â¤¢¤Îµå¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤¤¤¤Ä¾µå¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤¬³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¢£¡Ö¥¯¥»¤ÎÍÌµ¤Ï¾ï¤ËµåÃÄ¤¬´Æ»ë¡×
¤¿¤À¡¢ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¡¦¥Ö¥ëー¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎÊÊ¤¬¸«ÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂ¿¤¯¤Î¶ìÀï¤Ë¤âÀâÌÀ¤¬¤Ä¤¯¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÔ¿¶¤Ï¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¤â¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÏÁ´Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÊ¤¬¤Ê¤¤¤«¾ï¤Ë´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÈà¤Î¥Õ¥©ー¥à¤ËÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Áー¥à¤¬¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·ËÜÅö¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤³¤½ÂçÌäÂê¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¥¹¥³¥Ã¥È¤ÏÄ¾µå¤È¥¹¥é¥¤¥Àー¤Î2µå¼ï¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÇ¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¹Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¡£»î¹ç¾õ¶·¤ä¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤«¤éµå¼ï¤òÆÉ¤ßÅö¤Æ¤é¤ì¡¢¶¯¿¶¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏºÇ¸å¡¢¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÆÍ¤»ß¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢ÊÊ¤ÎÍÌµ¤ò´Þ¤á¤ÆÁáµÞ¤Ê²þÁ±¤òµá¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥¹¥Ýー¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤â¥¿¥Êー¤Î¼é¸î¿Àµ¯ÍÑ¤Ëµ¿ÌäÉä¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ï¸½ºß¡¢ËÉ¸æÎ¨4.20¡Ê¥á¥¸¥ãー19°Ì¡Ë¤ÈÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÁªÂò»è¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ºÇÂç¤Î·üÇ°ºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
ÊÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÃ±¤Ëµå°Ò¤¬Íî¤Á¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ä¡Ä¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£