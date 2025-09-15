世の中には「クレーマーだ」と批判されても仕方ない人がいる。完食した後で料理に文句をつける人は、その最たる例だろう。第一、空の皿ではクレームが事実かどうか、確認しようがない。店を困らせることが目的ではないか、とすら思えてしまう。福島県に住む橋本さん（仮名、50代女性）は、とあるファミリーレストランで、そんな悪質な男性客を目撃した。「すっかり食べ終えたあとに店員さんを呼びつけて、『今、俺が食べたライスな