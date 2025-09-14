レディースブランド「emmi(エミ)」が展開する「New Balance for emmi」最新別注コレクションがついに公開されました。アパレル4型とシューズ2型の全6型を揃えたラインアップは、アクティブながらも女性らしさを引き立てるデザインが魅力。人気ファッションアイコンのミチが鮮度の高いスタイリングで着こなし、話題性も抜群です。先行予約から直営店での展開まで、見逃せない情報をお届けします。 emmi×New Balanceの