emmiが贈るNew Balance別注！ミチが纏う都会的スタイル

レディースブランド「emmi(エミ)」が展開する「New Balance for emmi」最新別注コレクションがついに公開されました。アパレル4型とシューズ2型の全6型を揃えたラインアップは、アクティブながらも女性らしさを引き立てるデザインが魅力。人気ファッションアイコンのミチが鮮度の高いスタイリングで着こなし、話題性も抜群です。先行予約から直営店での展開まで、見逃せない情報をお届けします。

emmi×New Balanceの別注アパレル

「New Balance for emmi」では、ジップフーディやスウェットパンツを中心に、都会的で洗練されたデザインのアパレルが登場。

Double Zip Sweat Hoodie

価格：16,940円（税込）

サイズ：M（カラー：WHT/GRY）

Waist Gather Sweatpants

価格：15,950円（税込）

サイズ：S/M（カラー：WHT/GRY）

Ribbed Knit Beanie

価格：4,950円（税込）

Medium comfort socks

価格：1,980円（税込）

emmiらしいすっきりとしたシルエットに加え、ニュアンスのあるカラー展開でコーディネートに取り入れやすいのもポイントです。

アツギ秋冬新作♡上質な脚装を叶えるラグジュアリーブランドAZGI

別注スニーカー2型に注目

M1000

価格：19,800円（税込）

サイズ：22.5～28.5cm

W1080

価格：19,800円（税込）

サイズ：22.5～25.5cm

今回のコレクションでは、人気のスニーカーがemmi限定カラーで登場♡

どちらも履き心地の良さにこだわり、デイリーからトレーニングまで活躍。シンプルながら存在感のあるデザインで、大人のアクティブスタイルを完成させてくれます。

販売スケジュール

オンラインストア先行発売：9月11日(木)12:00

emmiオフィシャルオンラインストア

USAGI ONLINE

店舗先行発売：9月12日(金) ニュウマン高輪

先行受注会：9月13日(土)～17日(水) NEWoMan新宿/ルミネ有楽町/ルミネエスト新宿

※アパレルはNEWoMan新宿のみ取扱い

全国直営店発売：9月18日(木)より

ミチと共に楽しむ最新スタイル♪

今回の「New Balance for emmi」は、日常にもアクティブシーンにも溶け込む万能なアイテムが揃いました。

ミチの洗練された着こなしに刺激を受けながら、自分らしいコーディネートを楽しめるはず♡ 先行予約や直営店での発売を通じて、特別感のある別注コレクションをぜひチェックしてみてください。