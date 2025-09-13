立憲民主党の小川淳也前幹事長（54）が13日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に生出演。かつて「消費税は北欧並みの25％は必要」と言及したことについて弁解した。小川氏は「立憲は今回、消費減税を掲げてますから、私の個人的な私見とは区別していただきたい。それから、数字が独り歩きしていることは痛切に反省しておりまして、撤回しているのも事実です」と前置きした