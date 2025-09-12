料理を食べながら映画を観ることのできる映画館がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】映画の最中に出てきたのは…？「料理が運ばれてくる映画館ヤバかったwww」とその模様を紹介したのはSNSで”映画あるある“や映画館のことについて発信しているmaiさん（@mai2004_cine）。売店で買ったものを食べるのではなく、レストランのように都度注文した料理が運ばれてくるというこの映画館。いったいどのようなサービスなのだろうか