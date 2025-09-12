雷雨の影響で12日も空の便が一部、欠航する見込みです。東京の羽田空港では11日、雷雨の影響で地上の作業ができず、航空機の運航に大きな影響がでました。全日空と日本航空で11日は、あわせて129便が欠航し、およそ2万7000人に影響がでました。全日空は機材の手配や乗務員の調整がつかないなどの理由で、12日も70便が欠航し、およそ1万1800人に影響がでるということです。