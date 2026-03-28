ネイルを楽しむためにも、大切にしたいのが自分の爪。株式会社コスメ・デ・ボーテのワンコート60秒の速乾マニキュア「ジーニッシュマニキュア」から3月27日（金）に全国販売がスタートしたばかりなのが、補強や補修、保湿をかなえてくれるネイルケアコート「デイリーネイルプロテクター（1,430円（税込））」です。■デイリーネイルプロテクターを日常の習慣にワンコート60秒速乾の「ジーニッシュ」から登場したのは、補強、保湿、