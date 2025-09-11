（高雄中央社）高雄市政府警察局前鎮分局は11日、同市立図書館本館内でわいせつな動画を撮影したなどとして、男女2人を公然わいせつの疑いで送検したと発表した。図書館内でわいせつ動画を撮影してサイトで公開しているとの情報が、ネット上に流れた。図書館側は8日までに、来館者からの情報提供や巡回時の発見はないとした上で、監視を強化したと知らせていた。同分局によれば、9日に通報を受け、台湾高雄地方検察署（地検）検察