図書館でわいせつ動画撮影か 容疑者の男女を送検 女はSNSフォロワー数十万／台湾
（高雄中央社）高雄市政府警察局前鎮分局は11日、同市立図書館本館内でわいせつな動画を撮影したなどとして、男女2人を公然わいせつの疑いで送検したと発表した。
図書館内でわいせつ動画を撮影してサイトで公開しているとの情報が、ネット上に流れた。図書館側は8日までに、来館者からの情報提供や巡回時の発見はないとした上で、監視を強化したと知らせていた。
同分局によれば、9日に通報を受け、台湾高雄地方検察署（地検）検察官の指揮の下で捜査を進めた。
その後の調べで警察は動画内の女について、インスタグラムに数十万人のフォロワーがいる人物だと特定。10日、共演していた男と共に呼び出し、コンピューターやハードディスクを押収した。取り調べ後、2人を公然わいせつの罪に当たるとして高雄地検に送検した。
中華民国刑法234条では、人に見せる意図を持って公然にわいせつ行為をした者は、1年以下の懲役、拘禁刑、もしくは9千元（約4万5千円以下）の罰金に処するとしている他、営利目的の場合は2年以下の懲役、拘禁刑、もしくは3万元（約15万円）以下の罰金に処するか併科にすると定めている。
（洪学広／編集：田中宏樹）
