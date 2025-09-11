全日空や日本航空などは、羽田空港に雷雲が接近しているため、午後2時現在、地上で機体の誘導などを行うグランドハンドリング作業を全面的に中止しています。このため、航空機の離着陸は、現在止められていて、今後、空の便に遅れが出る見込みです。