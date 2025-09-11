韓国のガールズグループ・ＮｅｗＪｅａｎｓの“生みの親”として知られるアドア（ＡＤＯＲ）前代表のミン・ヒジン氏（４６）が、自身を誹謗中傷したコメント作成者らを相手取り、大規模訴訟を準備中だと１１日、現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈが単独で報じた。記事によるとミン前代表は、韓国で誹謗中傷告訴の専門家として知られるチェ・ギュホ弁護士を、法定代理人に選任したという。チェ弁護士は、かつてセウォル号の海兵警