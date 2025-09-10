株式会社ハッピー商店は、日本初のガンダムカードゲーム専門店『ガンハッピー』を2025年9月11日（木）13時よりオープンする。オープンに先立ち、9月10日（水）、トモハッピー氏にインタビュー取材を実施した。■お客さまに喜んでいただけることを第一に - トモハッピー氏店頭にて、『ガンハッピー』の仕掛人であるトモハッピー氏にお話しをうかがった。── まずは、自己紹介をお願いしますトモハッピー氏：YouTubeの自分のチャン