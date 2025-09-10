スズキ「ジムニー顔」の「エブリイ」！2025年7月26日・27日に愛知県国際展示場（EXPO SKY AICHI）でカスタムカーショー「オートメッセ in 愛知 2025」が開催されました。カスタムショップのMDN マドンナ（大阪市生野区）は、スズキ「エブリイ」のカスタムコンプリートカー「ジブリイ64」を展示しました。このクルマに対し、SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。見事な「ジムニー顔」に仕立てたMDMマドンナ「ジブ