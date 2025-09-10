記者VTuberのブンヤ新太氏が、自身のYouTubeチャンネルで混戦が予想される自民党総裁選の行方を解説した。冒頭で「乱立なら第1回投票では決まらず、決選投票は不可避に！」と述べ、決選投票の仕組みと有力候補の現状を論じた。まず、自民党総裁選の仕組みを説明。立候補には推薦人20人が必要とされる。第1回投票は国会議員票と党員・党友票が同数（当該年の国会議員数に連動）で実施され、過半数を得た候補が総裁となる。過半数に