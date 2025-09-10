Image: Apple とうとう出たわね。本日発表された、Apple（アップル）のワイヤレスイヤホン新製品AirPods Pro 3」。いろいろと機能が追加されたり、パワーアップしているのですが、なかでも未来を感じさせてくれたのが、ライブ翻訳機能です。言語の壁を越えてきたAppleのAI「Apple Intelligence」により、AirPods Pro 3の外部音取り込み機能を使って相手の声を認識し、別言語翻訳してくれ