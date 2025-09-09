マクドナルドの看板日本マクドナルドは9日、12日から開始するおもちゃ付きのセットメニュー「ハッピーセット」の販売について、初日は店頭とドライブスルーのみにすると発表した。人気ゲーム「ポケットモンスター」のカードで転売目的の大量購入や食品の廃棄が起きたことを受け、対策を強化する。タカラトミーの玩具「プラレール」やサンリオキャラクターなど計4種類のキャンペーンを展開するが、初日はモバイルオーダーや宅配