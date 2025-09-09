ドナルド・トランプ氏は、2025年2月に行われたイスラエルのネタニヤフ首相との共同記者会見で、ガザの住民を第三国へと移動させ、ガザ地区をアメリカの長期的な占領のもとで「中東のリビエラ（地中海のリゾート地）」に再生するという大胆な構想を打ち出した。あまりにもめちゃくちゃな提案だったが、裏にはどんな思惑が隠れているのか--？イスラエル・ガザ紛争の状況とともに見ていこう。※本稿は、佐藤 優『トランプの世界戦略』