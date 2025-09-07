昨季リーグ覇者の巨人の連覇がシーズン126試合目でついえた。阿部慎之助監督（46）は、阪神の優勝を受け「レギュラーが固定されているのが阪神の一番の強み」と語った。デーゲームで中日に連勝しシーズン61勝目を挙げた巨人。だが、マジック1で迎えたナイター広島戦（甲子園）で勝利した阪神が2年ぶり8度目のリーグ優勝を決めた。投打に充実した戦力で5月17日以降は一度も首位を譲らず。2リーグ制では史上最速となる9月7日に、