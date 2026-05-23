同じ東京都でありながら、別物とされることも多い「23区」と「多摩地域」。利便性やイメージのギャップはよくある話だが、実際に移住するとなれば話は別だ。誰しも住環境がどう変わるのかは気になるのではないだろうか。ガールズちゃんねるに5月下旬、「同じ東京でも23区内と多摩地域では違いますか？」というトピックが立ち、激しい議論が巻き起こった。トピ主は区内から特別区に隣接する多摩地域への引っ越しを検討しており、子