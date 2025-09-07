2025年6月26日から12月31日までの期間限定で、香港の「ピークトラム」および「ピークタワー」にて、香港初となるディズニーがテーマのイベント「Mickey: Keep It Real」を開催中！「ミッキー＆フレンズ」をテーマにした10箇所以上のフォトスポットや限定グッズショップなどが登場し、香港の絶景と共に楽しめるイベントです☆ 香港 ヴィクトリアピーク「Mickey: Keep It Real」 開催期間：2025年6月26日〜12月31日開催場