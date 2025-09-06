◆バレーボール女子世界選手権（６日、タイ・バンコク）準決勝が行われ、世界ランク５位の日本は同４位のトルコに１―３で逆転負けを喫した。１９７４年大会の銀以来、４７年ぶりの決勝進出の快挙とはならなかった。４大会ぶりのメダルを懸け、７日の３位決定戦に回り、イタリアとブラジルの敗者と激突する。１―２の第４セット。２５―２６の相手のマッチポイントから、佐藤のスパイクがコート奥に外れた。日本のフェルハト