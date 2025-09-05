「コーヒー1日3杯くらいが上限」カフェイン大量摂取でめまいなど健康被害FRIDAYデジタル

「コーヒー1日3杯くらいが上限」カフェイン大量摂取でめまいなど健康被害

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • カフェインの過剰摂取について、識者がFRIDAYに解説している
  • 一定限度を超えると、めまいや心拍数の増加など健康に悪影響が出るという
  • コーヒーを目安にするなら、成人で400?、3杯くらいが上限」だとした
