Y2Kファッションの流行とともに、平成時代に愛されたリュックがいま再評価されている。シンプルで使いやすいデザイン、どこか懐かしさを感じる雰囲気、そしてタフで長く使える安心感。平成の空気感をまといながらも、現代のライフスタイルにぴったりな"平成リバイバル"リュックを紹介する。【写真】懐かしいのに今っぽい！アウトドアやストリート系など、Y2Kファッションにぴったりのリュック