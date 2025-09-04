ポルトガルの首都リスボンで3日、観光客に人気のケーブルカーが脱線して建物に衝突する事故があり、これまでに少なくとも15人が死亡、18人がけがをしました。地元メディアによりますと、観光客に人気のケーブルカーが3日、午後6時すぎに脱線して建物に激しく衝突しました。これまでに少なくとも15人が死亡、18人がけがをしていて、うち7人が重傷です。ロイター通信によりますと、死者の中に複数の外国人が含まれているということで