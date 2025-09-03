現在、日本の南にある熱帯低気圧は、明日4日の明け方までに台風に発達する見込みです。その後、4日夜から5日にかけて九州〜関東に接近する恐れがあります。特に太平洋側で大雨となる見込みで、土砂災害や川の増水などに警戒が必要です。日本の南でまもなく台風発生5日にかけて九州〜関東に接近へ今日3日の午前6時現在、日本の南には熱帯低気圧があり、明日4日の明け方までに台風に発達する見込みです。台風発生直後に奄美に接近