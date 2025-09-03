現在、日本の南にある熱帯低気圧は、明日4日の明け方までに台風に発達する見込みです。その後、4日夜から5日にかけて九州〜関東に接近する恐れがあります。特に太平洋側で大雨となる見込みで、土砂災害や川の増水などに警戒が必要です。

日本の南でまもなく台風発生 5日にかけて九州〜関東に接近へ

今日3日の午前6時現在、日本の南には熱帯低気圧があり、明日4日の明け方までに台風に発達する見込みです。台風発生直後に奄美に接近し、4日夜には九州に接近する見込みです。その後、5日にかけて本州の南岸を進むでしょう。





今回の 台風 は発生直後に日本列島に接近するため、進路にあたる奄美や九州〜関東にかけては早めの対策が必要になります。

太平洋側では特に大雨に警戒 接近前から雨量増

今回は熱帯低気圧が台風に変わった後も、あまり発達しない予想ですが、熱帯の湿った空気が流れ込むため、雨の量が多くなる見込みです。また、中心よりも北側に雨雲が広がる傾向があるため、九州〜関東の太平洋側では接近前の今日3日夜から大雨となる可能性があります。



明日4日午前6時までの24時間予想雨量(多い所)

・九州南部・奄美:100ミリ



明後日5日午前6時までの24時間予想雨量(多い所)

・九州南部:120ミリ

※四国〜関東も雨量が多くなる可能性。



土砂災害や川の増水、低い土地の浸水などに警戒が必要です。

台風が近づく前の対策 高波や高潮に備えて

沿岸部では、台風接近前から高波が発生したり、台風接近時には高潮の恐れもあります。次の3つのことに注意しながら備えることが必要です。



1つめは、何より高波や高潮の恐れがある海岸周辺には、近づかないようにしましょう。海や船の様子が心配でも、見に行くのは絶対に止めてください。



2つめは、大潮の時期や満潮時刻を確認しておきましょう。台風による高波や高潮が、満潮時刻と重なると、海岸周辺の道路の冠水や浸水など、被害が大きくなる恐れがあります。



3つめは、安全に行動できるうちに避難(移動)しましょう。波しぶきが護岸設備を越えて、海沿いの道路に押し寄せると、冠水して通行が危険になる恐れがあります。通行止めや速度規制などの交通情報は、こまめに確認して早めに避難してください。