米国債利回り（NY時間16:33）（日本時間05:33） 米2年債 3.643（+0.027） 米10年債4.271（+0.043） 米30年債4.970（+0.042） 期待インフレ率2.417（+0.004） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、米１０年債利回りは上昇。新たな関税の不透明感が利回りを押し上げている。米連邦控訴裁判所が金曜日に「トランプ大統領の包括的な対外関税の大半は違法」と判断したことが市場に再び不透明感を