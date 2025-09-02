お肌の悩みは年齢とともに変わっていく年齢とともに変わっていく肌の悩み。10〜20代はニキビや毛穴、ニキビ跡、30代からニキビの文字が下がり、初めてシミ、シワのお悩みが登場する。そして40代になると「シミ」「シワ」「たるみ」が順位を上げる。2022年7月に『東京イセアクリニック』が10〜50代の男女1000名を対象に行った調査によると、40代女性の肌悩みランキングは、1位シミ、2位シワ、3位毛穴、4位たるみ、5位くすみだった。