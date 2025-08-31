「PCモニターはデスク周りで使うもの」なんて考え、もしかしたらもう古いかも!?LGエレクトロニクスより8月28日発売の「LG Smart Monitor Swing（32U889SA-W）」（実勢価格：14万9800円前後）は、高精細な4K・31.5インチの大画面に、家中どこでも好きなところに移動させられるようホイール付きのフレキシブルスタンドを組み合わせた新感覚のPCディスプレイ。画面はタッチ操作対応でリモコンも付属、直接ネットに繋いで動画や音楽