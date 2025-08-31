こんにちは！おでかけわんこ部スタッフのみぃです。兵庫県で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！ 出典：公式Instagramイベント概要 2025年9月13日（土）の夜、大阪国際空港の西側に隣接する公園「伊丹スカイパーク」で、わんちゃん・猫ちゃんと一緒に楽しめる 「SKYわんにゃんマーケット」 が開催されます！ さまざまなペット関連のアイテムから、夏の夜を彩るキラキラグッズまで勢ぞろい♪