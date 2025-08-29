長引く夏の気分転換にうってつけなのが【GU（ジーユー）】でセール中のミニ丈ワンピース。大人は挑戦しづらいのでは？ と考えがちなミニ丈も、レイヤードを前提にするとグッとコーデの幅を広げられそうです。今回は、値下げ価格で気軽に試せるGUのミニ丈ワンピと、大人女性が真似しやすいおしゃれコーデのコツを紹介します。 2段リボンで甘口に仕上げたティアードワンピー