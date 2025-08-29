（資料写真）真鶴町立真鶴中学校で１年生の担任をしていた３０代男性教諭が、生徒５人に対し暴力を伴う不適切な指導をしていたことが町教育委員会などへの取材で分かった。学校は当該クラスの保護者会を開き、校長や教諭本人らが謝罪した。町教委によると、５月から７月にかけて５人に対し、計５件の不適切な指導があった。学校側が男性教諭や被害生徒らに聞き取り調査を行ったところ、▽昼休みに弁当を食べるのが遅かった生徒