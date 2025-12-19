日本学生野球協会は１９日、都内で審査室会議を行い、今春センバツに出場したエナジックスポーツ（沖縄）の監督（７０）に暴言と体罰（危険行為）、報告義務違反をしたとして、１１月１３日から謹慎１年の処分を決めた。１０月１４日、匿名の文書をきっかけに発覚した監督の問題行為は３件あった。＜１＞７月１３日の夏の沖縄大会決勝で敗退後、悔しくて泣いている全選手に対して「死ね。泣くな」と発言。監督は普段から、負