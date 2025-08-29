「焼肉ライク」は、9月16日から、秋限定の『匠カルビ＆大判カルビセット』を販売する。濃厚な卵黄を絡めて楽しむ“月見”スタイルで、2種のカルビそれぞれの旨みを堪能できるこの時期だけの特別メニュー。卵のまろやかさと2種のカルビのジューシーさが織りなす、焼肉ライクならではの月見焼肉を楽しむことができる。【写真】ご飯に乗せて…ぜいたく「TKG」に卵と絶妙に絡むよう、最適な厚みでカットした『大判カルビ』は、さっ