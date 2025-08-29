「入籍していたことをお知らせいたします」──8月29日、女優の趣里（34）とBE:FIRSTのメンバーRYOKIこと三山凌輝（26）が結婚を発表した。【写真】水谷豊が趣里の背中をそっと押す姿ほか、伊藤蘭の隣でお腹に手をやる趣里…家族3人横並びで歩く様子などふたりはそれぞれ自身のSNSでメッセージを公開し、入籍していたこと、そして第1子を妊娠していることなどを報告した。また、「私たちの両親始め、周囲で支えてくださっている