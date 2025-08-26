女優の宮崎美子が、10月11日スタートの『介護スナック ベルサイユ』（東海テレビ・フジテレビ）で24年ぶりに連続ドラマの主演を務めることが、8月25日に発表された。「もともとは単発ドラマでしたが、反響が大きかったので連続ドラマになりました。宮崎さんが演じるのは、要介護認定の方ばかりが集う、『介護スナック ベルサイユ』のママさん。店内では、点滴を打ったり、脈を測ったり、リハビリをする“客”もいます。そし