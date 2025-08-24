この寝相を見よ！ YouTubeチャンネル「E min Loke」では、どんなにイタズラされても起きない子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「本当にかわいい！」「爆睡しすぎだろ」の声が続出しました。子猫のおなかをツンツンすると…注目を集めたのは「baby cat sleeping on table」という動画。子猫がパソコンのキーボードとマウスの前で、大の字になっておなかを無防備にさらし、気持ちよさそうに寝ている様子から始まります