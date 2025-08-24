23日夜、北九州市小倉南区で建物1棟を全焼する火事がありました。祭りの打ち上げ花火が引火したとみられています。23日午後9時半ごろ、北九州市小倉南区呼野で「ログハウスが燃えている。」と消防に通報がありました。火は約2時間半後に消し止められましたが、少なくとも建物1棟が全焼したということです。ケガ人の情報は入っていません。現場近くの「お糸池」は、絶滅の恐れが極めて高いとされる水草の「ガシャモク」が自生する池