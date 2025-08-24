全国各地で身勝手な危険運転がカメラに捉えられた。傘を差してバイクに乗るライダー、歩道に進入する車、危険な進路変更を行う事業用車両…撮影者たちは、事故につながりかねない行動に驚きを隠せない様子だった。傘を差してバイクを運転千葉・習志野市で11日午後1時過ぎに目撃されたのは、傘を差しながらバイクを運転する人。撮影者は、「何やってんだこいつ、としか思えない行動」とあきれた様子で一部始終を語った。バイクは歩