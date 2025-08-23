あいり（29）は、夫・雄二（32）の衝撃的な不貞行為の動画を発見します。証拠を消され、逆ギレする夫…。妊娠中の身で2人の幼子を抱えるあいりは、探偵を雇い真実に向き合うことを決意します。集まった決定的な証拠…。そして、不倫相手の夫も巻き込み、事態は思わぬ方向へ…。裏切りに立ち向かった妻の、壮絶な反撃を描きます。 29歳のあいりは、夫と2人の幼子…そして、おなかの赤ちゃんとのおだやかな日常を過ごしていた。夫