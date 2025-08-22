ABBA（C） Premium Rockshot_Anders Hanse 「レギュラー番組への道 100年ソングス ABBA “チキチータ”」が、8月31日午前0時10分からNHK総合で放送される。時代を超えて愛されるABBAの「チキチータ」に隠された、知られざる物語に迫る。ナレーションはシシド・カフカが担当する。【写真】ナレーションを担当するシシド・カフカ放送100年の今年、時代を越え歌いつがれる名曲の魂を探る特番「100年ソングス」の放送