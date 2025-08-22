

ABBA（C） Premium Rockshot_Anders Hanse

「レギュラー番組への道 100年ソングス ABBA “チキチータ”」が、8月31日午前0時10分からNHK総合で放送される。時代を超えて愛されるABBAの「チキチータ」に隠された、知られざる物語に迫る。ナレーションはシシド・カフカが担当する。

【写真】ナレーションを担当するシシド・カフカ

放送100年の今年、時代を越え歌いつがれる名曲の魂を探る特番「100年ソングス」の放送が決定。今回取り上げるのはABBAの「チキチータ」。スペイン語で“小さな女の子”を意味する1979年発表のこの歌が、なぜ半世紀近くもの間、世界の人々を感動させるのか・・・ABBAの母国・スウェーデンで、その秘密に迫る。 「ダンシング・クイーン」や「マンマ・ミーア」など誰もが知る数々の名曲で世界的な人気を誇るスウェーデンの男女 4 人組グループ ABBA。現在ロンドンで開催中のアバターによるライブ「ABBA Voyage」で再び世界の注目を集めている。彼らの代表曲のひとつ「チキチータ」は、実は国連が定めた「国際児童年」のチャリティーとして作られ、その寄付が今なお傷ついた子供たちを救い続けていることは、あまり知られていない。

今回「チキチータ」がどのように作られ、どのように“小さな女の子”たちを救済しているのか、歌の裏側にある物語を紹介。ABBAの母国スウェーデンでABBAミュージアムはじめ縁の地、縁の人々を取材。また、「チキチータ」がお披露目された国連でのパフォーマンスをはじめ ABBAの秘蔵映像や名曲の数々も満載で構成。 さらに今世界で話題の「ABBA Voyage」も取材し、ABBA そして「チキチータ」の感動をたっぷりと届ける。ナレーションはミュージシャン、女優として活躍するシシド・カフカが担当。番組情報「レギュラー番組への道 100年ソングス ABBA “チキチータ”」 放送予定【放送】 8月31日午前0時10分〜0時39分 ※30日（土）深夜 ＜総合＞【出演】 ABBA【ナレーション】 シシド・カフカ