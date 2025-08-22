天津市静海区にある電動バイクメーカー「愛瑪科技」の天津工場では、わずか30秒に1台の新しい電動バイクが生産ラインからラインオフしている。人民網が伝えた。愛瑪科技天津工場最終組立部の杜慶成（ドゥー・チンチョン）部長は工場を案内しながら、「今は電動バイク業界の繁忙期で、最終組立ライン15本が全てフル稼働して、急ピッチで生産している」と、「30秒に1台」というスピードの秘密を説明してくれた。最終組立工場には、油