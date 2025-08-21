中国スポーツメディアの直播吧は19日、サッカー日本代表が2026年のワールドカップ（W杯）で着用するアウェイユニホームの予想画像を紹介した。海外サイトのFooty Headlinesが公開したもので、配色はオフホワイトをベースに、襟にオレンジとグリーンが使われ新鮮な印象を与える。最終版では赤も採用される可能性があるが、具体的な内容は不明。アディダスのロゴがトレフォイル（三つ葉）になり、日本サッカー協会のエンブレム