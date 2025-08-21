《当店は入れ墨、タトゥーを入れている方のご入浴は出来ません。仮にご入浴していたら上がっていただきます。玄関にもご入浴いただけない旨、貼り出しています。上がってからの逆ギレはおやめください。》8月20日、青森県の天然温泉施設「天然温泉かっぱのゆ」がタトゥー客とのトラブルをX上で報告した。このメッセージに続けて、《注意書きを読んでない、入れ墨、タトゥーを入れている自分の責任です。自分を責めましょう》と